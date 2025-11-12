إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرتي المنتزه والرمل في الإسكندرية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى المنتزه أول وثان بالإسكندرية العدد الحصري لأصوات الناخبين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى” وجاءت كالتالي.

عدد من لهم حق التصويت مليون و263 ألفًا 634 صوتًا.

عدد من أدلى بصوته 127 ألفًا 508 أصوات، منهم 33 ألفًا 818 صوتًا باطل، و94 ألفًا 290 صوتًا صحيحًا.

وجاء الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

أشرف سردينه 58 ألفًا و9 أصوات.

رمضان بطيئة 53 ألفًا 140 صوتًا.

هشام الرحماني 36 ألفًا 206 أصوات.

محمد الحمامي 56 ألفًا 291 صوتًَا.

الدائرة الثانية

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية والتي تضم رمل أول ورمل ثان الحصر العددي لأصوات الناخبين وجاءت كالتالي:

أحمد عبد المجيد 51 ألفًا 857 صوتًا.

عمر الغنيمي 50 ألفًا 912 صوتًا.

حازم الريان 48 ألفًا 837 صوتًا.

