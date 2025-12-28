الأحد 28 ديسمبر 2025
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

هالاند
هالاند
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند نجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 18.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف
5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف 

نتائج الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي 
 

مانشستر يونايتد 1-0 نيوكاسل يونايتد 

نوتنجهام فورست 1-2 مانشستر سيتي 

ليفربول 2-1 وولفرهامبتون 

وست هام يونايتد 0-1 فولهام 

بيرنلي 0-0 إيفرتون 

آرسنال 2-1 برايتون 

برينتفورد 4-1 بورنموث 

تشيلسي 1-2 أستون فيلا 

سندرلاند 1-1 ليدز يونايتد 

كريستال بالاس 0-1 توتنهام هوتسبير

وعلي صعيد آخر واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18 برصيد 42 نقطة.

 

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين بعد الجولة الـ 18 ويليهم أستون فيلا في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج.

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

1- أرسنال 42 نقطة
2- مانشستر سيتي 40 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- ليفربول 32 نقطة
5- تشيلسي 29 نقطة
6- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
7- سندرلاند 28 نقطة
8- برينتفورد 26 نقطة
9- كريستال بالاس 26 نقطة
10- فولهام 26 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 25 نقطة
12- إيفرتون 25 نقطة
13- برايتون 24 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة
15- بورنموث 22 نقطة
16- ليدز يونايتد 20 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة 
20- وولفرهامبتون نقطتان

