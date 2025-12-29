الإثنين 29 ديسمبر 2025
الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

سحب ممطرة، فيتو
الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق


والأجواء الآن شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

ads