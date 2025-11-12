الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة كوم أمبو بأسوان

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية بمحافظة أسوان مركز كوم أمبو الحصر العددي لأصوات الناخبين وجاءت كالتالي:

الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم  55212 صوتًا.

الأصوات الباطلة 2057 صوتًا والصحيحة 53155 صوتًا.

وجاء الحصري العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

أحمد القهموري 30568 صوتًا.

 نجوى عثمان 10696 صوتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان كوم أمبو انتخابات النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

شاهد، الشرطة النسائية تساعد كبار السن أمام اللجان الانتخابية في أسوان

أسوان، مديرية التموين تحرر 8 محاضر مخالفات متنوعة لمطعمين شهيرين

بيطرى اسوان يطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (صور)

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية