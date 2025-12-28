الأحد 28 ديسمبر 2025
شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

حريق عامود كهرباء،
حريق عامود كهرباء، فيتو
أنقذت العناية الإلهية وجهود الشاب محمد شعبان ابن قرية الحصاينة  مركز  السنبلاوين بمحافظة الدقهلية  القرية من كارثة محققة إثر اشتعال النيران بعمود كهرباء بسبب ماس كهربي.

حيث نجح الشاب في تسلق سلم خشبي علي عامود الإنارة المشتعل حاملا بيده  طفاية الحريق معرضا حياته للخطر في سبيل منع حدوث أي ضرر.

كان انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب من محافظة الدقهلية ينقذ قريته من كارثة بعد اندلاع حريق في عمود كهرباء بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، الذين أشادوا بشجاعته وجرأته في مواجهة الخطر.

وعلق العديد من رواد السوشيال ميديا على الفيديو معبرين عن إعجابهم قائلين: «ده بطل حقيقي»، و«شوفوا الشهامة قد إيه»، فيما تساءل البعض عن شخصية الشاب ومدى شجاعته.

من جانبه، قال الشاب محمد: “ما كنتش بفكر في أي حاجة غير إني أمنع الكارثة، وأحمي أهالي القرية، وناس كتير حاولت تمنعني خوفًا عليا، لكن أنا كنت مصمم ومركز على مهمتي”.

وأضاف الشاب: “اللي كان يهمني بس إني أعمل واجبي، مش التريند أو الفيديوهات، والله كان في عوني وأنا بحاول أساعد أهلي وجيراني، مفكرتش في نفسي نهائي وضعت الهدف أمامي وركزت على أن طفاية الحريق تستهدف موضع الاشتعال والحمد لله ربنا قدرني وتوقف الحريق”.

فيما أعرب أهالي قرية الحصاينة عن آخرهم واعتزازهم بابنهم البار الذي أنقذ القرية من كارثة كادت تقضي عليها، ولكن بفضل جهود البطل محمد شعبان تمكن من السيطرة على الحريق.

