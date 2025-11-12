الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

جان رامز
جان رامز
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل "جان رامز" والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تعرض جان رامز لـ حملة تنمر على صفحته الشخصية

وكان الطفل جان رامز، تعرض لـ حملة تنمر على صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عقب نشره صورة من أحد أعماله تعليقًا على تعطيل الدراسة، وتضمنت التعليقات سخرية وألفاظًا نابية، فضلًا عن نشر شائعات عن وفاته وذلك ما دفع أسرته إلى تقديم بلاغ ضد المتنمرين.

