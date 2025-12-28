سعر جرام الفضة مساء اليوم الأحد بالصاغة

الأحد 28 ديسمبر 2025
أسعار الفضة في مصر، شهدت أسعار الفضة استقرارا خلال حركة تداولات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بجميع العيارات وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق. 

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 100 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925

سجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 92.5 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 900 

وسجل جرام الفضة عيار 900  حوالي 90 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 80 جنيها. 

أونصة الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2900 جنيه.

الطلب المحلي على الفضة

 يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن تشهد االأسابيع المتبقية من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول: إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين. 

