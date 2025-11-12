اليوم، انطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية PHDC 2025 بحضور مدبولي

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
وزير الصحة، فيتو
ينطلق صباح اليوم الأربعاء المؤتمر العالمي للصحة والسكان  والتنمية البشرية (PHDC 2025)، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء 

 

 ومن المقرر أن ينتج عن جلسات المؤتمر  حزمة من النتائج الاستراتيجية التي ستُعيد رسم ملامح التنمية البشرية وتعزيز جودة الحياة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن النتائج الاستراتيجية  تشمل:


تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.


 تحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة.
 تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات السكان والصحة.
توسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في صحة السكان والتنمية البشرية.
 

 تطوير خارطة طريق عملية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات الرئيسية.
 

 الدعوة إلى دمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياسات التنمية المستدامة.
 

تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة.
 

تعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية.
 

 تحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في 

مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
 

يُذكر أن المؤتمر يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

الجريدة الرسمية