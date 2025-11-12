الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

حبس سائق المطرب الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق، اعرف السبب

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس سائق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق بعد خضوعه لتحليل المخدرات وجاءت النتيجة إيجابية وثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

 

رحيل إسماعيل الليثي

وكان المطرب الراحل قد توفي بعد تعرضه لحادث سير مؤلم منذ أيام، نُقل على إثره إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

وتم نقل جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، إلى القاهرة، داخل سيارة تكريم الموتى، وتم تشييع الجنازة. 

يأتي ذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي.

أخبار الفن اليوم.. نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي.. رد فعل دينا الشربيني بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

