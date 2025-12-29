أول رد فعل روسي على اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن حرب أوكرانيا

18 حجم الخط

قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منشور ⁠على منصة "إكس"، كتب ⁠دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ‌الدول الأجنبية: "العالم ‌كله يقدر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".

ويعد هذا التعليق أول رد فعل روسي على لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، لمناقشة سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وبعد اللقاء، قال ترامب، أمس إن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تعرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع زيلينسكي: "أعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع بطريقة أو بأخرى" ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع زيلينسكي، موضحا: "نحن نقترب كثيرا، وربما نقترب جدا من إنهاء الحرب".

كما قال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا.

وأجاب على سؤال بشأن منطقة دونباس قائلا: "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن صنع السلام.

