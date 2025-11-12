54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الخامسة “الدخيلة والعامرية وبرج العرب”، الحصر العددي لأصوات الناخبين لمرشحي الفردي والقائمة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى وجاءت كالتالي:

الحصر العددي للقائمة:

من لهم حق التصويت 974 ألفًا و768 صوتًا، من أدلوا بأصواتهم 154 ألفًا و751 صوتًا.



والحصر العددي للأصوات الصحيحة 84 ألفًا و560 صوتًا صحيح، 9 آلاف 151 صوتًا باطلًا، من صوت بلا 2818 صوتًا.

بينما جاء الحصر العددي للفردي كالتالي:



الحصر العددي للأصوات الباطلة 44 ألفًا 874 صوتًا، 109 آلاف 877 صوتًا صحيحًا.



وجاء الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

صالح عبد المنعم ضيف الله علي 69 ألفًا 992 صوتًا.

محمد طارق 63 ألفًا 178 صوتًا.

محمد ابو العمايم 68 ألفًا 254 صوتًا.

أحمد خليل خيرالله 67 ألفًا 794 صوتًا.

عبد الرازق القنايشي 33 ألف صوت.

انتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الفرعية أمس الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.



وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

