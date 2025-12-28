الأحد 28 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، ارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 جنيهات و13 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 22 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 20 و26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 16 و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 50 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 20 جنيهًا.

