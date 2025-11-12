الأربعاء 12 نوفمبر 2025
بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي وسعد
إسماعيل الليثي وسعد الصغير، فيتو
أكد الفنان سعد الصغير، أن الأنباء التي تم تداولها بشأن جمع زملاء إسماعيل الليثي أموالًا لدفع ثمن سيارته ليس لها أساس من الصحة. 

وقال سعد الصغير في تصريح خاص لفيتو: “أنا كنت بعرف الناس أن الليثي عربيته اللي عمل بها الحادثة كانت بتاعت واحد هيشتريها منه لكن صاحب العربية مش مصري وعايز الفلوس كلها كاملة مليون و800 ألف جنيه ولو مش عايزين تدفع له فلوس مش مشكلة ولكن الموضوع محلول بس مفيش حد هيلم فلوس وكان في أخبار مغلوطة بسبب الموضوع دا”.

وأضاف سعد: ربنا يخلي إخواته ومراته معاهم فلوس واللي عايز يساعد يروح للمصابين من فرقة إسماعيل اللي قاعدين في المستشفى  ويسيب له ظرف تحت المخدة".

و تابع: "طب ما كنا لمينا لأحمد عامر محدش لم مليم لأحمد عامر، كل مطرب ربنا كرمه وشايل قرش ويروح يسلم على ولاده ويحط ظرف ما حدش عمل كدا خالص واللي عايز يساعد يروح المستشفى للمصابين منهم واحد عايز يعمل 5 عمليات".

الجريدة الرسمية