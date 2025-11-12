السحب بدأت تزحف، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء ومصير القاهرة

18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث توقعت سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متوسطة على "السلوم، مطروح، العلمين"، وذلك على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانًا على (السلوم - مطروح - العلمين).

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

