إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، والتي تضم مركز دراو ومدينتي أسوان وأبو سمبل.

وجاء الحصر العددي للمرشحين بانتخابات مجلس النواب كالتالي:

أبازيد على 44783 صوتًا.

شرعي محمد صالح 26718 صوتًا.

مدحت ركابي 16167 صوتًا.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية بمحافظة أسوان مركز كوم أمبو وجاءت كالتالي:

الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم 55212 صوتًا.

الأصوات الباطلة 2057 صوتًا والصحيحة 53155 صوتًا.

وجاء الحصري العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

أحمد القهموري 30568 صوتًا.

نجوى عثمان 10696 صوتًا.

