أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية.. ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء.. بلاغ للنائب العام ضد ياسر جلال

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بسكب مادة كيميائية على وجه أخرى بمحافظة الشرقية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على عاملين بأحد المحال في منطقة سموحة بالإسكندرية.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالبحيرة لنشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين للإعلان عن أعمال الفجور عبر تطبيقات الهاتف بمحافظة الإسكندرية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالصفع على سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الشرقية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق شب بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وجارٍ حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لتفادي أي اشتعال متكرر.

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان، واثنين من أصحاب شركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم في تلقي رشوة لتسهيل رسو مناقصات صيانة عدد من المولات والحدائق التابعة للمحافظة.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري، لجلسة 28 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميا بـ الخلية الإعلامية، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين اثنين.

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان ياسر جلال يتهمه بنشر أخبار كاذبة بسبب تصريحاته في أحد المهرجانات بدولة الجزائر.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى إحدى قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات حادث مروري أدى إلى مصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره محور الأوتوستراد، بعدما صدمته عربة كارو يقودها أحد الأشخاص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

