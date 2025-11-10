الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

المتهمة
المتهمة
18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالبحيرة لنشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا.

 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة  ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتها هاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب الرقص السوشيال ميديا الشرطة المتخصصة القيم المجتمعية ضبط صانعة محتوى قطاع الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط طفل يقود ميكروباص ويعرض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية

مصادرة 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات على المخابز والأسواق

ضبط سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية