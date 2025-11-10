تفاصيل حريق بمصنع بويات فى مدينة السادات

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق شب بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وجارٍ حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لتفادي أي اشتعال متكرر.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد اندلاع الحريق في المصنع، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وأخطرت الأخيرة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب الحريق بدقة.

إجراءات النيابة والتحقيقات

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعت شهود العيان والعاملين بالمصنع لسماع أقوالهم، وتوجيه فرق فنية لفحص موقع الحريق وتحديد أسباب اشتعاله، بالإضافة إلى فحص مدى التزام المصنع بمعايير السلامة المهنية والحماية المدنية.

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة إجادة قدرها 100 ألف جنيه لفريق الحماية المدنية المشاركين في إخماد الحريق، أثناء تفقده موقع الحادث، تقديرًا لجهودهم البطولية وسرعة التعامل مع الواقعة، والتي ساهمت في الحد من خسائر المصنع ومنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.