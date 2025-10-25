السبت 25 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري بالتجمع إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون استهدفت تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.

كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأفكارها بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

الجريدة الرسمية