تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري بالتجمع إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون استهدفت تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.

كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأفكارها بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.