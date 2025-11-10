دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين للإعلان عن أعمال الفجور عبر تطبيقات الهاتف بمحافظة الإسكندرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول، وبالفحص الفنى تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكابهما الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتقديمهما للنيابة المختصة للتحقيق.

