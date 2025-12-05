مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، أقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم 2026 والمقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

مجموعات كأس العالم 2026

المجموعة الأولي: المكسيك ـ كوريا الجنوبية ـ جنوب إفريقيا ـ الفائز من الملحق الأوروبي D

المجموعة الثانية: كندا ـ سويسرا ـ قطر ـ الفائز من الملحق الأوروبي A

المجموعة الثالثة: البرازيل ـ المغرب ـ اسكتلندا ـ هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية ـ إستراليا ـ باراجواي ـ الفائز من الملحق الأوروبي C

المجموعة الخامسة: ألمانيا ـ الأكوادور ـ كوت ديفوار ـ الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا ـ اليابان ـ تونس ـ الفائز من الملحق الأوروبي B

المجموعة السابعة: بلجيكا ـ إيران ـ مصر ـ نيوزيلاندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا ـ الأوروجواي ـ السعودية ـ كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا ـ السنغال ـ النرويج ـ الفائز من العراق والفريق المتأهل من مباراة بوليفيا وسورينام

المجموعة العاشرة: الأرجنتين ـ النمسا ـ الجزائر ـ الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال ـ كولومبيا ـ أوزباكستان ـ الفائز من مباراة الكونغو والفريق المتأهل من مباراة جامايكا وكاليدونيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا ـ كرواتيا ـ بنما ـ غانا

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4.

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

