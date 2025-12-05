"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

18 حجم الخط

فى تقرير صوتي مميز بصوت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، احتفي برنامج دولة التلاوة بالشيخ محمد أحمد شبيب.



برنامج دولة التلاوة يسلط الضوء على سيرة الشيخ محمد أحمد شبيب



وكشف التقرير أن صوت شبيب ينساب كالماء العذب يروى نفوس المستمعين، وترك بصمات كبيرة فى تلاوة القرآن الكريم، واستعرض التقرير تفاصيل من حياة الشيخ وكيفية حفظ القرآن الكريم مبكرا وانتشار صوته بشكل كبير فى كافة ربوع العالم.



وقال التقرير: ولد الشيخ عام 1934 فى قرية دنديط فى محافظة الدقهلية، وسط بيت عاشق للقرآن، وهو صغير كان حافظ مجود وقلبه مع الآيات، وبدأ رحلته مع الكتاب وتعلم على يد الشيخ محمد إسماعيل والناس وقتها كانت تقول الولد الصغير ده صوته مش عادى ولف قرى الدلتا ورا التانية يبحث عن العلم ويحفظ المقامات.



تابع التقرير: فى مولد الشيخ جودة أبو عيسى فى محافظة الشرقية كانت اللحظة الفارقة فى حياته ووقف بجوار الشيخ مصطفى إسماعيل وقرأ.

صاحب قرآن فجر يوم 6 أكتوبر

وأضاف التقرير، أن الحدث الأكبر كان في فجر يوم 6 أكتوبر 1973، حين كسر صوته سكون الفجر ليبدأ صباح النصر بآيات من سورة آل عمران في قصر عابدين، مما جعل الجنود يشعرون بروح الانتصار وكأنهم يروون المعركة مع صوته.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الاصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية



كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين



وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

