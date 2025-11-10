الإثنين 10 نوفمبر 2025
ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية ويمارس أعمال البلطجة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

فيديو يقود لضبط بلطجي أطلق أعيرة نارية في شبرا الخيمة 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزة المتهم فرد محلي.

وبمواجهته اعترف بأنه نشبت مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة، فأطلق عيارًا ناريًّا من السلاح دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

