حوادث

بلاغ للنائب العام ضد ياسر جلال بسبب تصريحات مهرجان وهران

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان  ياسر جلال يتهمه بنشر أخبار كاذبة بسبب تصريحاته في أحد المهرجانات بدولة الجزائر. 

وجاء في البلاغ أن ياسر جلال خلال تكريمه في مهرجان سينمائي بمدينة وهران الجزائرية زعم على الملأ وأمام وسائل الإعلام الأجنبية والعربية أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير بالقاهرة عقب نكسة عام 1967 لحماية الرجال والنساء المصريين من إنزال إسرائيلي مزعوم.


وأضاف البلاغ أن تلك التصريحات لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند إلى وثيقة أو واقعة تاريخية صحيحة بل تمثل تزييفًا متعمدًا لتاريخ الأمة المصرية.

وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري مع الفنان ياسر جلال واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

النائب العام الفنان ياسر جلال ياسر جلال

الجريدة الرسمية