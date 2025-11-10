الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالصفع على سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة عامل بمغسلة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأن المشادة نشبت بتاريخ 8 الجارى بين والدته "مصابة بخدوش بالوجه" وسيدة أخرى "المتعدى عليها بمقطع الفيديو" أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، حيث تبادلتا السب والضرب، فقام نجل الأولى بالتدخل والتعدى على السيدة بالصفع.

تم ضبط الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.