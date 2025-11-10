الإثنين 10 نوفمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالصفع على سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة عامل بمغسلة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأن المشادة نشبت بتاريخ 8 الجارى بين والدته "مصابة بخدوش بالوجه" وسيدة أخرى "المتعدى عليها بمقطع الفيديو" أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، حيث تبادلتا السب والضرب، فقام نجل الأولى بالتدخل والتعدى على السيدة بالصفع.

تم ضبط الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

الجريدة الرسمية