الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين في قضية رشوة بمديرية إسكان القاهرة

حبس المتهمين
حبس المتهمين
18 حجم الخط

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان، واثنين من أصحاب شركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم في تلقي رشوة لتسهيل رسو مناقصات صيانة عدد من المولات والحدائق التابعة للمحافظة.

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

تهمة الرشوة

أوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى «ف- ص» طلبت رشوة من المتهمين «ع- ف» و«ط- ف» مقابل الإخلال بأداء أعمال وظيفتها وتسهيل رسو المناقصات لصالح شركتيهما، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المتعلقة بالمناقصات العامة.

جهود الرقابة الإدارية والنيابة العامة

وكشفت التحقيقات، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت متابعة المتهمين بعد ورود معلومات مؤكدة بطلب المتهمة الرشوة، وحصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات ومراقبة المتهمين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، أصدرت النيابة إذن القبض عليهم، وتم تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة عابدين، وعرض المتهمون على النيابة، وتمت مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وحاول المتهمون إنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، فجرى مواجهتهم بالتسجيلات وأدلة الإدانة الموثقة ضدهم، فاعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

الإجراء القضائي

بعد انتهاء جلسة التحقيق، أصدرت النيابة قرار حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقلهم لمحبسهم لتنفيذ القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تلقى رشوة تسهيل رسو مناقصات والنيابة العامة الرقابة الإدارية قسم شرطة عابدين شرطة عابدين

مواد متعلقة

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية