قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين في قضية رشوة بمديرية إسكان القاهرة

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان، واثنين من أصحاب شركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم في تلقي رشوة لتسهيل رسو مناقصات صيانة عدد من المولات والحدائق التابعة للمحافظة.

تهمة الرشوة

أوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى «ف- ص» طلبت رشوة من المتهمين «ع- ف» و«ط- ف» مقابل الإخلال بأداء أعمال وظيفتها وتسهيل رسو المناقصات لصالح شركتيهما، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المتعلقة بالمناقصات العامة.

جهود الرقابة الإدارية والنيابة العامة

وكشفت التحقيقات، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت متابعة المتهمين بعد ورود معلومات مؤكدة بطلب المتهمة الرشوة، وحصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات ومراقبة المتهمين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، أصدرت النيابة إذن القبض عليهم، وتم تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة عابدين، وعرض المتهمون على النيابة، وتمت مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وحاول المتهمون إنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، فجرى مواجهتهم بالتسجيلات وأدلة الإدانة الموثقة ضدهم، فاعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

الإجراء القضائي

بعد انتهاء جلسة التحقيق، أصدرت النيابة قرار حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقلهم لمحبسهم لتنفيذ القرار.

