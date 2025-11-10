صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على عاملين بأحد المحال في منطقة سموحة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغًا من عاملين بأحد المحال، مقيمين بدائرة القسم، يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثًا إصابتهما بكدمات باليد، وإحداث تلفيات بالمحل، إثر مشادة نشبت بسبب اعتراضهما على قيامه بركن سيارته أمام المحل.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهم، وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو".

وتبين أنه (مالك شركة – مقيم بدائرة القسم)، كما تم ضبط العصا المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

