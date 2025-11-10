الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على عاملين بأحد المحال في منطقة سموحة بالإسكندرية.

 

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغًا من عاملين بأحد المحال، مقيمين بدائرة القسم، يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثًا إصابتهما بكدمات باليد، وإحداث تلفيات بالمحل، إثر مشادة نشبت بسبب اعتراضهما على قيامه بركن سيارته أمام المحل.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهم، وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو".

 وتبين أنه (مالك شركة – مقيم بدائرة القسم)، كما تم ضبط العصا المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية سموحة قسم سيدي جابر وزارة الداخلية قسم شرطة سيدي جابر

مواد متعلقة

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط طفل يقود ميكروباص ويعرض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية

مصادرة 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات على المخابز والأسواق

ضبط سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية