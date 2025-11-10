الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اشترى شقق وأراضى..ضبط
اشترى شقق وأراضى..ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة
18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات  بمحافظة القاهرة.

ضبط سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضي وسيارات، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 200 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتقديمه للنيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل أموال المخدرات مكافحة المخدرات شركات عقارات سيارات الأنشطة التجارية وزارة الداخلية الجرائم المالية

مواد متعلقة

ضبط سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط 11 شخصا لاستغلالهم الأحداث في أعمال التسول بالجيزة

ضبط شخصين بمطروح بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل

مصدر أمني عن انتخابات مجلس النواب: التعامل بكل حسم مع الخروج عن القانون ونقف على مسافة واحدة من الجميع

جولات ميدانية لمديري أمن 14 محافظة لمتابعة خدمات مقار لجان انتخابات النواب

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية