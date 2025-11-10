ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضي وسيارات، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 200 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتقديمه للنيابة المختصة للتحقيق.

