الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري إلى 28 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري، لجلسة 28 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون استهدفت تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.


كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأفكارها، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

الدائرة الثانية ارهاب جنايات التجمع الهيكل الإداري قيادة جماعة إرهابية تعطيل الدستور

