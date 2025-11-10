فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لسرقتهما دراجة نارية من أمام مقهى بمحافظة القليوبية.

رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من أمام أحد المقاهى بالقليوبية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالحادث، وتم تحديد مالك الدراجة النارية، موظف مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.



وبسؤال المالك أفاد بأن شخصين سرقا دراجته النارية من أمام المقهى، وتم تحديد وضبطهما، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في السرقة.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بالواقعة وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

