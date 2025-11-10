الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع شخص صدمته عربة كارو أثناء عبوره محور الأوتوستراد

مصرع شخص صدمته عربة
مصرع شخص صدمته عربة كارو
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات حادث مروري أدى إلى مصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره محور الأوتوستراد، بعدما صدمته عربة كارو يقودها أحد الأشخاص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة أعلى محور الأوتوستراد ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص، يعمل داخل إحدى الجامعات، للطريق، صدمته عربة كارو، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ووفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط قائد العربة المتسبب في الحادث، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

