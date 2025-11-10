الإثنين 10 نوفمبر 2025
المؤبد والمشدد لـ 9 متهمين في "الخلية الاعلامية"

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميا بـ  الخلية الإعلامية، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين اثنين.

الخلية الإعلامية 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين؛ ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازو ونقلوا أموالًا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

