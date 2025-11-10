الإثنين 10 نوفمبر 2025
"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بسكب مادة كيميائية على وجه أخرى بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة القنايات بتضررها من أخرى ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، لقيامها بالتعدي عليها بسكب مادة كيميائية "منظفات" على وجهها دون وقوع إصابات، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بين ابنيهما اللذين كانا قد تبادلا الاعتداء بالضرب.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

