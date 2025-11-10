الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج

إصابة 3 أشخاص بطلقات
إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى إحدى قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج اخطارًا من المستشفى العام بوصول 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مصابين نتيجة إطلاق نار بقرية نجع أبو خرص التابعة لمجلس قروي الصفيحة   وتبين من المعاينة الأولية إصابة “كمال. ع”  32 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم والفخذ، و"حسن. ع. ح" 35 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم، و" فاطمة. ع. س" 50 سنة مصابة بطلق ناري بالأذن.
 

 

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين  وكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن سوهاج النيابة العامة مشاجرة بسوهاج مركز شرطة طهطا مديرية أمن سوهاج محافظة سوهاج

مواد متعلقة

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية