إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى إحدى قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج اخطارًا من المستشفى العام بوصول 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مصابين نتيجة إطلاق نار بقرية نجع أبو خرص التابعة لمجلس قروي الصفيحة وتبين من المعاينة الأولية إصابة “كمال. ع” 32 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم والفخذ، و"حسن. ع. ح" 35 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم، و" فاطمة. ع. س" 50 سنة مصابة بطلق ناري بالأذن.



وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين وكشف ملابسات الحادث.

