الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو
18 حجم الخط

أصدر الفنان ياسر جلال بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك للاعتذار على حالة الجدل التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت الماضي، عقب تواجده في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، وإدلائه بتصريحات أثارت غضب الجمهور المصري للتشكيك في صحة المعلومات التي ذكرها النجم أثناء تكريمه. 

وقال الفنان ياسر جلال في البيان المصور: “أنا من كام يوم قولت كلام في مهرجان وهران بالجزائر، قولت إن والدي حكالي زمان أن بعد حرب 67 كان في إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال بميدان التحرير للقيام بأعمال تخريبية، وقولت إن الجزائر بعتوا وفد علشان تحمي المواطنين المصريين”. 

وتابع: “وطبعا أنا والدي اللي حكالي الكلام ده في الفترة دي بعد حرب 67 كان في حرب شائعات كبيرة، الشائعات كانت من هنا وهنا وارد يكون والدي اختلط عليه الأمر والموضوع لم يكن دقيقا بالنسبة له”.

وأوضح جلال: “ولكن امبارح لما شوفت على الفضائيات بعض السادة المحترمين المتخصصين قالوا إن المعلومة دي خطأ ولذلك بعتذر عن الكلام اللي قولته، وربنا أعلم بنيتي أنا كان قصدي إيه بالكلام ده، أنا كان قصدي إن أنا نقرب من بعض فالفنان يكون سفير لبلده فكان قصدي إني أقرب المشاعر ما بين مصر والجزائر وأنا بعتذر للناس اللي اضايقت من التصريح ده وفخور إن كل الناس غيورة على مصر وجيش مصر وحقكوا عليا أنا آسف”

وأضاف: “وأنا قلت إن والدي اللي حكالي لا قلت مسئول حكالي ولا حاجة دي حاجة سمعتها عن والدي وأنا صغير وحبيت أقولها في مناسبة بس واضح إن أنا أخطأت وبعتذر حقكوا عليا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر جلال الفنان ياسر جلال مهرجان وهران الدولي الجزائر هرجان وهران بالجزائر

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية