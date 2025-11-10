ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

18 حجم الخط

أصدر الفنان ياسر جلال بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك للاعتذار على حالة الجدل التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت الماضي، عقب تواجده في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، وإدلائه بتصريحات أثارت غضب الجمهور المصري للتشكيك في صحة المعلومات التي ذكرها النجم أثناء تكريمه.

وقال الفنان ياسر جلال في البيان المصور: “أنا من كام يوم قولت كلام في مهرجان وهران بالجزائر، قولت إن والدي حكالي زمان أن بعد حرب 67 كان في إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال بميدان التحرير للقيام بأعمال تخريبية، وقولت إن الجزائر بعتوا وفد علشان تحمي المواطنين المصريين”.

وتابع: “وطبعا أنا والدي اللي حكالي الكلام ده في الفترة دي بعد حرب 67 كان في حرب شائعات كبيرة، الشائعات كانت من هنا وهنا وارد يكون والدي اختلط عليه الأمر والموضوع لم يكن دقيقا بالنسبة له”.

وأوضح جلال: “ولكن امبارح لما شوفت على الفضائيات بعض السادة المحترمين المتخصصين قالوا إن المعلومة دي خطأ ولذلك بعتذر عن الكلام اللي قولته، وربنا أعلم بنيتي أنا كان قصدي إيه بالكلام ده، أنا كان قصدي إن أنا نقرب من بعض فالفنان يكون سفير لبلده فكان قصدي إني أقرب المشاعر ما بين مصر والجزائر وأنا بعتذر للناس اللي اضايقت من التصريح ده وفخور إن كل الناس غيورة على مصر وجيش مصر وحقكوا عليا أنا آسف”

وأضاف: “وأنا قلت إن والدي اللي حكالي لا قلت مسئول حكالي ولا حاجة دي حاجة سمعتها عن والدي وأنا صغير وحبيت أقولها في مناسبة بس واضح إن أنا أخطأت وبعتذر حقكوا عليا”.

