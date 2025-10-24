أخبار الحوادث اليوم: مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 76 مليون جنيه.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة..فتاة بالتجمع ألغت الرحلة فعاقبها السائق بسلك كهربائي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكي، بتهمة الاعتداء على فتاة، لإلغائها الرحلة بمنطقة التجمع الخامس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بصورة يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلته بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي لاتهامه في تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في القبض على تشكيل عصابي تورّط في الاتجار بالمواد المخدّرة، وإدارة عدد من الحسابات عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تتضمن تحريضًا سافرًا على ممارسات غير أخلاقية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة ترهيب أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة "ربع نقل" بمحافظة الفيوم.

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل زوج لزوجته طعنًا أمام أحد المطاعم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الحادث وقع على خلفية خلافات زوجية بسبب قضية نفقة رفعتها الزوجة ضد زوجها عقب طلاقهما منذ نحو شهر.

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عاطل بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تتضمن التحرش بالفتيات أثناء استقلالهن لوسائل المواصلات العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية فى الشرقية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه عدة حملات مكبرة استهدفت عددًا من المحافظات، أسفرت عن نتائج حاسمة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "أجرة" لقيامه بوضع كشافات عالية الإضاءة بالخلف متسببًا فى انعدام الرؤية لقائدى السيارات معرضًا حياته والمواطنين للخطر في سوهاج.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة وآخرين للنصب على مواطن بالشرقية بدعوى تسفيره للعمل بالخارج.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل و5 سيدات (لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

