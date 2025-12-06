السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، الليمون يواصل جنونه وارتفاع الفلفل والخيار وانخفاض صنف واحد

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.

 ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

 أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و7 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 6 و14 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 13 جنيها.

البسلة: من 15 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

السبانخ: بين 10 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 6 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 3.5 جنيه و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 11 و15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 13 و17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 10 و12 جنيها.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

