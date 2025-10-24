القبض على عاطل نشر مقاطع تحرش بالفتيات في المواصلات بالشرقية (فيديو)

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عاطل بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تتضمن التحرش بالفتيات أثناء استقلالهن لوسائل المواصلات العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية فى الشرقية.

فيديوهات خادشة للحياء تتضمن التحرش بالفتيات بالشرقية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة حساب على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلاله بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن التحرش بالفتيات أثناء استقلالهن لوسائل المواصلات العامة.



وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

