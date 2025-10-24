الجمعة 24 أكتوبر 2025
غدا، محاكمة مروة بنت مبارك في قضية سب وقذف رجل أعمال

محاكمة ابنة مبارك
محاكمة ابنة مبارك المزعومة

تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، غدا السبت، محاكمة المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ "مروة بنت مبارك"، في قضية سب وقذف وتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لسداد الرسوم والاطلاع.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي، وبعضوية المستشارين: ياسمين أحمد علي، خالد عبد السلام أصلان، محمد عصام فؤاد، وبسكرتارية الجلسة مصطفى يسري.

 

وتأتي هذه القضية الجديدة ضد مروة يسري، صاحبة الحساب الشهير على "تيك توك" المعروف باسم "ابنة مبارك"، بعد صدور حكم سابق ضدها بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.


وفي القضية الحالية، التي تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، تتهم النيابة العامة المتهمة بأنها قامت بسب وقذف رجل الأعمال (أ. و.) عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة ألفاظًا وعبارات خادشة للشرف والاعتبار، من شأنها أن تسيء إلى سمعته أمام مجتمعه ومخالطيه.

وكشفت التحقيقات أن مروة يسري انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وقامت بنشر محتوى مسيء عبر وسائل إلكترونية، بهدف التشهير، مما تسبب في إزعاج ومضايقة المجني عليه، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة استخدام لوسائل الاتصالات.

وعليه، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها وفقًا للقانون.

