خدت فلوس دون علمه، الداخلية تكشف ملابسات تعذيب أب لابنته بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بصورة يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلته بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

تعدّي أحد الأشخاص على نجلته وإصابتها بكفر الشيخ

وبالفحص، تبيّن تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد وصول طفلة مصابة باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وكسور متفرقة بالجسم، ومقيمة بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات، تبيّن أن والد الطفلة هو من قام بالتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها عقب اكتشافه قيامها بأخذ مبلغ مالي من الخزينة الخاصة به دون علمه.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، كما أيّدت والدة الطفلة صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

