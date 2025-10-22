الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

عصفور الصعيد
عصفور الصعيد

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها المكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، المعروفين باسم "المسجلين خطر"، في مختلف أنحاء صعيد مصر، وخاصة في مناطق محافظة سوهاج التي تعد بمثابة أوكار لأعمال الإجرام.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين. 

وشهدت منطقة الرشايدة التابعة لمركز العسيرات بسوهاج، اليوم الأربعاء، مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية المعروف بلقب "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، إضافة إلى ابن خاله السيد حسن عوض، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة استهدفت وكرًا إجراميًا شديد الخطورة يضم تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 13 شخصًا.

وهذا التشكيل المتورط في السطو المسلح والاتجار في المخدرات، كان قد ظل يشكل تهديدًا للأمن العام في المنطقة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتمكنت القوات الأمنية من استهداف المتهمين أثناء استقلالهم دراجة بخارية بمدخل العسيرات الغربي، حيث قام المتهمان بمبادلة القوات إطلاق النيران، مما استدعى الرد بالمثل. 

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل "عصفور درويش" (35 عامًا) وابن خاله "السيد حسن عوض" (16 عامًا)، ومقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية في المنطقة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في الأسبوع الماضي من قتل ثلاثة مسجلين خطر في اشتباكات مع الشرطة، كان من بينهم درويش عزب (57 عامًا)، الذي يُعد من أبرز المطلوبين في المنطقة. 

واليوم، قتل اثنين آخرين من أعضاء التشكيل العصابي في اشتباكات مع الشرطة، في إطار استراتيجية أمنية تستهدف القضاء على أوكار الخارجين عن القانون في منطقة الرشايدة. 

وفي وقت لاحق من اليوم، استمرت الأجهزة الأمنية في تمشيط المنطقة بحثًا عن متهمين آخرين ينتمون للتشكيل العصابي، حيث تجري عمليات البحث في الزراعات والمناطق المحيطة. 

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هناك 8 متهمين آخرين ما زالوا هاربين، وهم مطلوبون على ذمة قضايا متنوعة، تشمل القتل العمد، السرقات المسلحة، والاتجار في الأسلحة والمخدرات.

وفي تصريح لمصدر أمني، أكد أن الحملات الأمنية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، بهدف التصدي بحزم لكافة أشكال الجريمة في المناطق التي تعاني من وجود مسجلين خطر.

وأوضح المصدر أن الخطة الأمنية تعتمد على الضربات الاستباقية، وتبادل المعلومات بين إدارات البحث الجنائي والتحريات، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني.

وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة التي عُثر عليها مع المتهمين، وتضمنت بندقية، و2 خزينة، و65 طلقة، بالإضافة إلى الدراجة البخارية التي كان يستقلها "عصفور الصعيد"، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المنشاة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية