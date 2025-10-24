الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترهيب شاب من ذوي الهمم بكلب داخل سيارة في الفيوم

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة ترهيب أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة "ربع نقل" بمحافظة الفيوم.

 فيديو لترهيب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة بالفيوم
 فيديو لترهيب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة بالفيوم

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه بعض الأشخاص يقومون بترهيب المجني عليه داخل سيارة، وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط الجناة، وعددهم 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.

وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة بغرض اللهو دون قصد الإساءة، وتم بإرشادهم ضبط الكلب المستخدم في الترهيب والسيارة (ربع نقل) المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإيداع الكلب لدى الجهات البيطرية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الاحتياجات الخاصة مركز شرطة سنهور محافظة الفيوم كشف ملابسات ضبط مرتكب

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق

القبض على عاطل نشر مقاطع تحرش بالفتيات في المواصلات بالشرقية (فيديو)

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 76 مليون جنيه في المحافظات

فيديو يقود الشرطة لكشف وكر لبيع المخدرات في القاهرة

خلاف على الأجرة يتنهى بالتعدي على فتاة بالبحيرة

ضبط 11 طن دقيق مدعم خلال حملات لمتابعة الأسعار بالأسواق

ضبط 6 ملايين جنيه في حملات أمنية لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط 3 عاطلين بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل بالقليوبية

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية