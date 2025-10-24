الأمن يكشف ملابسات فيديو ترهيب شاب من ذوي الهمم بكلب داخل سيارة في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة ترهيب أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة "ربع نقل" بمحافظة الفيوم.

فيديو لترهيب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب داخل سيارة بالفيوم

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه بعض الأشخاص يقومون بترهيب المجني عليه داخل سيارة، وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط الجناة، وعددهم 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.

وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة بغرض اللهو دون قصد الإساءة، وتم بإرشادهم ضبط الكلب المستخدم في الترهيب والسيارة (ربع نقل) المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإيداع الكلب لدى الجهات البيطرية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.