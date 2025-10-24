الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

حقق الطالب عمر محمد حلمي من مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات التابعة لإدارة العبور التعليمية محافظة القليوبية، إنجازًا رياضيًّا جديدًا يُضاف إلى سجل تميز تعليم القليوبية، حيث حصد المركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية للسباحة

وتمكن الطالب من الفوز بالمركز الأول في سباق 100 متر صدر، كما حصل على المركز الثاني في سباق 50 متر صدر، وذلك بعد منافسات قوية شهدتها بطولة الجمهورية للمرحلة الابتدائية.

وأكد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يعكس الموهبة الكبيرة التي يمتلكها الطالب، وجهده المتواصل في التدريب، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج المشرفة تمثل مصدر فخر لمنظومة التعليم بالقليوبية، وتبشر بمستقبل واعد في عالم الرياضة.

واختتم "عبده" بتقديم التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الدراسية والرياضية.

