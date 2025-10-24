الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو يقود الشرطة لكشف وكر لبيع المخدرات في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط أحد الظاهرين في الفيديو عاطل – مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

 وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وتحصله عليها من عنصرين جنائيين – مقيمان بذات الدائرة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر البودر والآيس وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

