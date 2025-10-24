فيديو يقود الشرطة لكشف وكر لبيع المخدرات في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

ضبط 3 أشخاص لتعاطي وتجارة المخدرات بالقاهرة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط أحد الظاهرين في الفيديو عاطل – مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وتحصله عليها من عنصرين جنائيين – مقيمان بذات الدائرة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر البودر والآيس وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

