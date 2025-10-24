الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره ملقاة أسفل عقار فى مدينة نصر، وتبين اختلال توازنه أثناء تواجده بشرفة الشقة نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور وراء سقوطه من العقار.

وأشارت التحريات، إلى أن الشاب سقط من شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار الذي عثر عليه الجثة.

وأوضحت التحريات أن المتوفى كان في حالة سكر نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور، وأثناء وقوفه بشرفة الشقة، سقط وتوفى في الحال.

العثور على جثة شاب بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

