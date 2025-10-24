أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره ملقاة أسفل عقار فى مدينة نصر، وتبين اختلال توازنه أثناء تواجده بشرفة الشقة نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور وراء سقوطه من العقار.

وأشارت التحريات، إلى أن الشاب سقط من شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار الذي عثر عليه الجثة.

وأوضحت التحريات أن المتوفى كان في حالة سكر نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور، وأثناء وقوفه بشرفة الشقة، سقط وتوفى في الحال.

العثور على جثة شاب بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.