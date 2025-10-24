الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

بصحبتهم 28 حدثا.. الداخلية تضبط متهمين لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل و5 سيدات (لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

 ضبط رجل و5 سيدات القائمين بأعمال التسول 

وعُثر برفقتهم على 28 حدثًا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على ممارسة التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي أثناء مواجهتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات.

الجريدة الرسمية