بسبب قضية نفقة، تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل زوج لزوجته طعنًا أمام أحد المطاعم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الحادث وقع على خلفية خلافات زوجية بسبب قضية نفقة رفعتها الزوجة ضد زوجها عقب طلاقهما منذ نحو شهر.

وتبين خلال التحقيقات بشبرا الخيمة القليوبية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين أثناء لقائهما أمام المطعم، تطورت إلى مشاجرة حادة، استل خلالها الزوج سكينًا وسدد لزوجته عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال أمام المارة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني بمحيط المكان، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، بينما تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

