الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب قضية نفقة، تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة

زوج يقتل زوجته في
زوج يقتل زوجته في مشاجرة بالقليوبية، فيتو

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل زوج لزوجته طعنًا أمام أحد المطاعم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الحادث وقع على خلفية خلافات زوجية بسبب قضية نفقة رفعتها الزوجة ضد زوجها عقب طلاقهما منذ نحو شهر.

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

وتبين خلال التحقيقات بشبرا الخيمة القليوبية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين أثناء لقائهما أمام المطعم، تطورت إلى مشاجرة حادة، استل خلالها الزوج سكينًا وسدد لزوجته عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال أمام المارة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني بمحيط المكان، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، بينما تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

محافظ القليوبية يهنئ بسملة وتغريد لتفوقهما في مسابقة تحدى القراءة العربي

محافظ القليوبية يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين في حادث أبو سمبل

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بالملايين، نجم الزمالك السابق يعلن التنازل عن مستحقاته المالية للنادي

بسبب قضية نفقة، تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

القبض على عاطل نشر مقاطع تحرش بالفتيات في المواصلات بالشرقية (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

"مصر بلد الأنبياء"، دراسة تكشف صفحات مضيئة من تاريخ السماء على أرض الكنانة

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بزوال الهموم والتخلص من الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية