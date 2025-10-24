الجمعة 24 أكتوبر 2025
ضبط المتهمين بخطف الهواتف المحمولة بالسيدة زينب (فيديو)

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بخطف هاتف محمول من شخص بإستخدام دراجة نارية بـ منطقة السيدة زينب.

خطف هاتف محمول من شخص بالسيدة زينب

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة هاتف محمول من شخص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى الواقعة).

 

وبمواجهتهما إعترفا بمحاولتهما سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

 

وأضافا بإرتكابهما (3) وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل سيئ النية (له معلومات جنائية) تم ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية