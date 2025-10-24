واصلتأجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 11 طن دقيق مدعم خلال حملات لمتابعة الأسعار بالأسواق

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

