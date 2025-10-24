الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 76 مليون جنيه في المحافظات

المتهمين
المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه عدة حملات مكبرة استهدفت عددًا من المحافظات، أسفرت عن نتائج حاسمة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تفاصيل الحملات الأمنية

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في قضايا «مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه»، وذلك بنطاق محافظتي الغربية والشرقية، وضبط باقي العناصر الإجرامية.

 

المضبوطات

 تم العثور بحوزة المتهمين على أكثر من 935 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – آيس – أفيون) وعدد من الأقراص المخدرة و81 قطعة سلاح ناري تشمل (15 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 48 فرد خرطوش – 4 طبنجات)، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 76 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المتورطة، واستمرار الجهود الأمنية لتجفيف منابع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

